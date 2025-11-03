Rückenprobleme: Pöltl verpasst dritten Toronto-Saisonsieg

Basketball-Profi Jakob Pöltl braucht weiterhin Geduld: Beim 117:104 der Toronto Raptors gegen die Memphis Grizzlies am Sonntag (Ortszeit) in der NBA musste der 30-jährige Wiener wegen anhaltender Rückenprobleme zum dritten Mal in Folge passen. Die Kanadier feierten den ersten Heimsieg der Saison und halten nun bei einer 3:4-Gesamtbilanz.

RJ Barrett mit 27 und Brandon Ingram mit 26 Zählern waren die erfolgreichsten Scorer der Raptors. Am Dienstag empfängt Toronto die Milwaukee Bucks. Das erste Aufeinandertreffen mit der Mannschaft um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo war vor dann eineinhalb Wochen 116:122 verloren gegangen.

Nur Titelverteidiger noch ungeschlagen

Oklahoma City Thunder gewann auch das siebente Saisonspiel und bleibt nach den Sonntag-Partien als einziges NBA-Team ungeschlagen. Der Titelverteidiger war beim 137:106 gegen die weiterhin sieglosen New Orleans Pelicans ungefährdet. Für die Chicago Bulls setzte es nach zuvor fünf Siegen mit 116:128 bei den New York Knicks ebenso die erste Niederlage wie für die San Antonio Spurs mit 118:130 bei den Phoenix Suns.

