Rückkaufklausel: Kehrt Alajbegovic nach Leverkusen zurück?

Bayer Leverkusen erwägt laut Sky-Informationen, die Rückkaufoption für Kerim Alajbegovic zu ziehen. Interne Gespräche laufen bereits, eine Entscheidung steht aber noch aus.

Der 18-Jährige wechselte im Sommer für etwa zwei Millionen Euro von der „Werkself“ zu Red Bull Salzburg. Ende September verkündeten die „Bullen“ eine Vertragsverlängerung bis 2029 des Deutsch-Bosniers.

Ablöse bei etwa fünf bis sechs Millionen Euro

Die mögliche Ablösesumme soll im Bereich von fünf bis sechs Millionen Euro liegen. In der laufenden Saison steuerte Alajbegovic sechs Tore und eine Vorlage in allen Bewerben für Salzburg bei.

Shootingstar Alajbegovic: „Der Weg nach Salzburg war absolut richtig“

