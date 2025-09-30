Red Bull Salzburg verlängert mit 18-jährigem Shootingstar

Der FC Red Bull Salzburg und Kerim Alajbegovic verlängern ihre Zusammenarbeit. Der neue Vertrag des seit wenigen Tagen 18-jährigen Deutsch-Bosniers läuft nunmehr bis zum 30. Juni 2029.

Alajbegovic, mittlerweile der jüngste bosnische A-Teamspieler und auch der jüngste Torschütze im bosnischen Nationalteam, kam im Sommer von Bayer Leverkusen nach Salzburg. Aktuell hält der Offensivspieler bei 15 Einsätzen, in denen ihm vier Tore und ein Assist gelangen.

Quelle: FC Red Bull Salzburg / Artikelbild: GEPA