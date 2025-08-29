Rückkehr als Kapitän: Lewandowski gibt Nationalteam-Comeback

Stürmerstar Robert Lewandowski kehrt in Polens Nationalmannschaft zurück.

Neotrainer Jan Urban hat den Stürmer des FC Barcelona am Freitag für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande (4.9.) und Finnland (7.9.) einberufen. „Ich möchte, dass wir mit einer weißen Weste in das Trainingslager starten. Robert Lewandowski wird Kapitän der Nationalmannschaft sein“, sagte Urban.

Lewandowski trat unter Ex-Teamchef zurück

Diese Entscheidung sei endgültig, er betrachte die Kapitänsfrage als abgeschlossen und werde sie nicht weiter kommentieren. Im Juni hatte es Wirbel gegeben: Der damalige Nationalcoach Michal Probierz hatte dem 37-Jährigen nach langen Jahren die Kapitänsbinde weggenommen. Daraufhin erklärte der frühere Bayern- und Dortmund-Torjäger seinen Rücktritt aus der Nationalteam. Den Streit mit dem Star überstand Probierz nicht, er nahm nach Misserfolgen Mitte Juni seinen Hut. Der Mittelstürmer hat bisher 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt.

(APA).

Beitragsbild: Imago.