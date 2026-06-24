Rückkehr nach Belgien: Lavalee verlässt Sturm nach drei Jahren

Nach drei Jahren bei Sturm Graz endet für Dimitri Lavalee das Kapitel in Schwarz-Weiß. Der belgische Innenverteidiger verlässt die Steirer mit Ablauf seines Vertrags.

Der 29-Jährige absolvierte in seiner Zeit bei Sturm knapp 100 Pflichtspiele und zählte über weite Strecken zu den Leistungsträgern in der Defensive. Seinen Abschied machte Lavalee am Dienstag selbst öffentlich. „Die Zeit ist gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, schrieb er auf Instagram.

Lavalee kehrt zu Standard Lüttich zurück, seinem ersten Verein im Profifußball. Das gibt der Klub am Mittwoch bekannt.

Neben Lavalee verabschiedet sich auch Benjamin Schunk aus Graz. Der Technische Direktor wird den Verein ebenfalls verlassen.