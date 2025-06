Rückkehr nach Hütteldorf: Rapid holt Ex-Akademiespieler

Dalibor Velimirovic kehrt zum SK Rapid zurück. Das gaben die Hütteldorfer am Freitag bekannt. Der gebürtige Wiener wechselt ablösefrei vom SV Horn zu Rapid II und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27.

Der mittlerweile 24-jährige Mittelfeldspieler kickte bereits in der grün-weißen Akademie, bei Rapid II sowie acht Mal für die Profis des SK Rapid und ist nach drei Jahren nun wieder zurück.

Velimirovic kam im Alter von 14 Jahren zum SK Rapid, absolvierte die komplette Akademie in Hütteldorf und feierte 1. September 2019 sein Bundesliga-Debüt. Insgesamt acht Mal trug der Wiener, der zumeist im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, das Trikot der Profis, ehe ihm im Sommer 2020 eine Kreuzbandverletzung für mehrere Monate außer Gefecht setzte.

Der 6-fache U19-Nationalteam-Spieler kämpfte sich aber zurück, hatte anschließend einige Einsätze bei Rapid II und wechselte schließlich im Sommer 2022 zum First Vienna FC auf die Hohe Warte. Nach zwei Jahren in Döbling kam es zum Liga-internen Wechsel ins Waldviertel, wo Velimirovic in der abgelaufenen 2. Liga-Saison 2024/25 insgesamt 28 Spiele für den SV Horn absolvierte.

(Red./SK Rapid) / Foto: GEPA