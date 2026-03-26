Rückkehr nach Spanien? City-Star flirtet mit Real

Man City-Star Rodri gewann 2024 den Ballon d’Or. Sein Vertrag bei den Skyblues läuft 2027 aus. Nun hat sich der 29-Jährige zu seiner Zukunft geäußert: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir uns zusammensetzen und reden müssen“, sagte er via Onda Cero.

Zum wiederholten Male kochen Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid auf. „Man kann den besten Vereinen der Welt nicht so einfach absagen“, ließ er aufhorchen. Ein Dementi sieht anders aus – und das, obwohl er beim Stadtrivalen Atletico gespielt hat. Ein City-Verbleib ist offenbar aber ebenfalls möglich.

(skysport.de) / Bild: Imago