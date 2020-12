via

via Sky Sport Austria

Fehervar gewann bei den Graz 99ers mit 1:0 (0:0,0:0,1:0) und bleibt damit zwei Punkte hinter Leader Bozen.

In Graz war lange Zeit alles offen, ehe Fehervars Paul Geiger 43 Sekunden vor Schluss das Goldtor erzielte und den 99ers damit die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen zufügte. Die Ungarn jubelten über ihren fünften Sieg in Folge.

(APA).

Beitragsbild: GEPA