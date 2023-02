Rückschlag für Frankfurt nach deutlicher Pleite in Köln

via

via Sky Sport Austria

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag erlitten.

Der Club von Trainer Oliver Glasner verlor am Sonntag beim 1. FC Köln 0:3 und rutschte in der Tabelle der deutschen Fußball-Bundesliga auf Platz sechs ab. Die Treffer für die Kölner erzielten Timo Hübers (49.) und Ellyes Skhiri (71., 86.). Florian Kainz leistete die Vorarbeit zum 1:0 und wurde in der 80. Minute ausgetauscht. Dejan Ljubicic fehlte wegen einer Erkrankung.

(APA).

Beitragsbild: Imago.