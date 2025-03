Rückschlag im Titelduell: Ried unterliegt bei Liefering

Die SV Ried hat am Sonntag im Aufstiegsrennen der 2. Liga einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Oberösterreicher kassierten nach zuletzt sechs Siegen in Serie beim FC Liefering eine 1:3-(1:2)-Niederlage.

Dem Tabellenzweiten fehlen damit vier Punkte auf Spitzenreiter Admira, der sich am Freitag zu Hause gegen Bregenz mit 3:2 durchgesetzt hatte. Die drittplatzierte Vienna verlor das Wiener Stadtduell beim FAC mit 1:2 (1:1).

Ried geriet in Wals-Siezenheim in der ersten Hälfte durch Enrique Aguilar (9.) und ÖFB-Nachwuchsteamspieler Oghenetejiri Adejenughure (32.) vor der Pause zweimal in Rückstand. Der 1:1-Ausgleich dank eines Köpflers von Nikki Havenaar infolge eines Freistoßes sollte das einzig Zählbare für die Innviertler bleiben (30.) . Sie bemühten sich nach Seitenwechsel mangels zündender Ideen und Abschlussglück erfolglos um das 2:2, im Finish machte Alexander Murillo den Sack zu (89.).

Vienna verliert durch Last-Minute-Fallrückzieher

Die Vienna konnte den Rieder Ausrutscher im Wiener Derby nicht nützen, liegt auf Platz drei weiter sieben Punkte hinter den Innviertlern.

Beim FAC ging die Truppe von Trainer Mehmet Sütcü in der Nachspielzeit durch einen Fallrückzieher von Lukas Gabbichler (94.) k.o. und erlitt die dritte Niederlage in den jüngsten fünf Partien. Der FAC distanzierte mit dem ersten Sieg seit 8. November den Tabellen-14. Stripfing um sechs Punkte.

(APA)/Bild: GEPA