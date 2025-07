Rückspiel in Tiflis! So startet die Wiener Austria gegen Spaeri

Die Wiener Austria trifft heute im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League auf den georgischen Klub FC Spaeri. Nach einem 2:0-Heimsieg im Hinspiel geht es für die Violetten darum, den Vorsprung zu verteidigen und den Aufstieg in die 3. Runde zu sichern. Anstoß ist um 18:00 Uhr in Tiflis.

Nach dem bitteren Cup-Aus am Sonntag gegen Voitsberg ist die Mannschaft auf Wiedergutmachung aus. Trainer Stephan Helm wird sein Team motivieren, den Frust aus der Cup-Niederlage in positive Energie zu verwandeln, um in Georgien den nächsten Schritt in Richtung der nächsten Qualifikationsrunde zu machen.

Das ist die Aufstellung der Wiener Austria

Beitragsbild: GEPA