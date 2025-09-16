Rücktritt! Elsneg nicht mehr GAK-Sportdirektor – Nachfolger steht fest

Didi Elsneg ist von seinem Posten als Sportdirektor des GAK zurückgetreten. Die Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Tagen, gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt.

Der Verein habe die Entscheidung von Elsneg akzeptiert. Der Ex-Profi war seit 2021 Sportdirektor der Grazer. Sein Nachfolger wird der bisherige Technische Direktor Tino Wawra. Der 46-Jährige wird ab sofort die sportliche Gesamtverantwortung als neuer Sportdirektor übernehmen.

Der GAK liegt derzeit am mit drei Punkten aus sechs Runden am Tabellenende der Liga. Die Elf von Chefcoach Ferdinand Feldhofer wartet noch auf den ersten Saisonsieg, zuletzt setzte es ein 0:3 bei Blau-Weiß Linz. „Die aktuelle sportliche Situation entspricht nicht unseren gemeinsamen Erwartungen, und ich übernehme dafür die volle Verantwortung“, wurde Elsneg in einer Club-Mitteilung zitiert.

Der Schritt falle ihm nicht leicht, so der 35-Jährige. „Die vergangenen Jahre waren geprägt von intensiver Arbeit, großen Erfolgen und einem tiefen Vertrauen in unsere gemeinsame Vision.“ Der GAK schaffte erst im Vorjahr die Rückkehr in die höchste Spielklasse.

„Architekt der Bundesliga-Rückkehr“

Obmann Rene Ziesler würdigte Elsneg als „Architekt unserer Bundesliga-Rückkehr“. Er habe den Verein in vielen Bereichen nachhaltig professionalisiert. Die Tür beim GAK sei für Elsneg immer offen. Dies gab auch sein Nachfolger zu Protokoll. „Soweit ich es entscheiden kann, ist auch in Zukunft eine Zusammenarbeit mit Didi für mich beim GAK immer denkbar“, betonte Wawra.

Wawra war seit Jänner als Technischer Direktor bei den Rotjacken tätig. Der Oberösterreicher war vier Jahre lang Sportdirektor bei Blau-Weiß Linz, ehe er im Sommer 2023 als Sportchef beim SKN St. Pölten übernahm. Nach einer Saison verabschiedete sich Wawra aber wieder von den Niederösterreichern. Seine erste Pressekonferenz in neuer Funktion beim GAK wird der Ex-Profi am Mittwochnachmittag (14.00 Uhr) absolvieren.

(APA) / Bild: GEPA