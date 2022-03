Rüdiger: „Für uns zählt nur, was am Platz passiert“

Der FC Chelsea besiegt OSC Lille auch im zweiten Spiel und steht unter den besten Acht der Champions League. Auch für Verteidiger Antonio Rüdiger bedeutete das Weiterkommen durch das 2:1 ein mehr als nur erhofftes Erfolgserlebnis.

„Wir haben nicht das beste Spiel gehabt. Wir waren effizient, haben unsere Chancen genutzt“, resümiert der deutsche Profi kritisch. Trotz der aktuellen Umstände will sich Rüdiger weiter auf das rein sportliche Geschehen konzentrieren: „Natürlich ist die Situation nicht so einfach, aber wir können am wenigsten dafür. Für uns zählt nur, was am Platz passiert.“

(Red.)