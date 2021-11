via

In der 110. Folge von “Ruf Mich An” sprechen Die ABSTAUBER mit Holstein Kiel-Legionär Benedikt Pichler. Der 24-Jährige spricht unter anderem über die bisherige fußballerische Zeit in Kiel, seine musikalischen Fähigkeiten und über das Leben im Norden Deutschlands.