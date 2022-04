In der 119. Folge von “Ruf Mich An” sprechen Die ABSTAUBER mit ÖFB-Nationalteam- und FC Bayern München-Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil. Die 29-Jährige spricht unter anderem über das ÖFB-Frauen-Nationalteam und die bevorstehende Europameisterschaft in England. Außerdem spricht die Salzburgerin über ihren fußballerischen Werdegang, ihre Zeit im US-College und ihre Stationen in Deutschland. Und die Abstauber fragen, wie Neymar so drauf ist und ob sie das Idol von Konrad Laimer ist.