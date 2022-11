In der 138. Folge von “Ruf Mich An” sprechen „Die ABSTAUBER“ mit WSG Tirol-Stürmer Thomas Sabitzer. Der 22-Jährige spricht über seine Zeit in Wattens, seine Skills an der Gitarre, seine persönlichen Ziele und ob er auch in Zukunft ein Grün-Weißes Trikot tragen wird.