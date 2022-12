„Ruhe in Frieden, ewiger König“: Weltmeister von 2002 trauern um Pelé

Der Tod der brasilianischen Fußball-Legende Pelé versetzt ein ganzes Land in Trauer.

Auch spätere Helden der Seleção trauern um den Weltmeister von 1958, 1962 und 1970. „Mein Beileid an die ganze Familie. Ruhe in Frieden, ewiger König“, schrieb Ronaldinho, brasilianischer Weltmeister von 2002, bei Twitter zu einem gemeinsamen Bild von der Siegerehrung nach dem 2:0-Finalsieg seiner Mannschaft gegen Deutschland vor 20 Jahren.

Auch Ronaldinhos damaliger Mitspieler Ronaldo, der im Endspiel von Yokohama beide Tore zum bisher letzten brasilianischen WM-Titel erzielt hatte, würdigte den Verstorbenen: „Einzigartig. Genial. Technisch. Kreativ. Perfekt. Unerreicht. Wo Pelé hingegangen ist, ist er geblieben. Er hat die Spitze nie verlassen und verlässt uns heute.“ Pelé sei der König des Fußballs, „der Größte aller Zeiten“. Pelés Vermächtnis werde Generationen überdauern, schrieb der frühere Weltklasse-Stürmer. „Heute und immer werden wir dich feiern. Vielen Dank, Pelé. Ruhe in Frieden.“

Cafu: „Pelé wird niemals sterben“

Cafu, Brasiliens Kapitän der WM-Elf von 2002, meldete sich ebenfalls zu Wort. „Pelé wird niemals sterben“, teilte der frühere Abwehrspieler mit, denn „Pelé ist ewig, er ist König, er ist einzigartig… er wird in jedem großartigen Tor, in jedem meisterhaften Spiel, in jedem von uns, der von ihm und seiner ganzen Generation inspiriert wurde, verewigt werden.“

Nach langer Behandlung war die „König“ („O Rei“) genannte Fußball-Ikone am Donnerstag um 15.27 Uhr Ortszeit im Alter von 82 Jahren einem Krebsleiden erlegen, wie das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo bestätigte. „Alles, was wir sind, verdanken wir dir“, schrieb Pelés Tochter Kely Nascimento auf Instagram. „Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden.“

