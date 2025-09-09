Rumänien in Österreich-Gruppe auf Zypern nur Remis

Rumänien hat in der Österreich-Qualifikationsgruppe H im Rennen um ein Ticket für die Fußball-WM 2026 weiter an Boden verloren.

Die Rumänen mussten sich am Dienstag in Nikosia gegen Zypern nach 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen und liegen schon fünf Punkte hinter dem Führungsduo Österreich und Bosnien.

Zwei Tore von Denis Dragus reichten den Rumänen nicht zum Sieg. Der Türkei-Legionär profitierte nach 90 Sekunden von einem missglückten Rückpass, in der 18. Minute war er nach einem langen Ball auf und davon und verwertete auch diese Chance eiskalt. Zypern schaffte durch Loizos Loizou (29.) nach herrlichem Solo von Grigoris Kastanos und Charalampos Charalampous (76.) aber noch ein Remis.

Rumänien ist der übernächste Gegner der ÖFB-Auswahl. Die Rangnick-Auswahl empfängt am 9. Oktober Außenseiter San Marino und ist am 12. Oktober in Bukarest zu Gast.

