Rummenigge beendet Gerüchte um Bayern-Star: “Unverkäuflich!”

Kingsley Coman ist derzeit beim FC Bayern in bestechender Form und ist aus der Mannschaft des FC Bayern nicht mehr wegzudenken.

Doch das war nicht immer so. Nach der Verpflichtung von Leroy Sane wurde vor allem in englischen Medien immer wieder darüber spekuliert, dass der Franzose die Münchner in Richtung Premier League verlassen könnte. Vor allem Manchester United und Manchester City bekundeten Interesse am pfeilschnellen Flügelspieler.

Doch das können sich die beiden Topklubs und auch sämtliche anderen Vereine wohl abschminken, denn Coman ist bei den Bayern absolut gesetzt und für Karl-Heinz Rummenigge macht er “oft den Unterschied aus, gerade wenn es darauf ankommt”. Zuletzt beispielsweise im CL-Finale, als Coman das einzige Tor des Abends erzielte. Nicht nur deswegen sagt der Bayern-Boss daher: “Kingsley ist unverkäuflich!”. Comans Vertrag läuft noch bis 2023.

(SkySport.de)

Beitragsbild: Getty