Rummenigge reagiert auf Olise-Gerüchte

Bayern-Star Michael Olise wird medial mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nun klar Stellung bezogen: „Das sind Gerüchte, die jedem im Verein ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagte das Aufsichtsratsmitglied des deutschen Rekordmeisters bei der AS. „Sein Vertrag läuft noch drei Jahre – mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Leute kommen wegen Spielern wie ihm ins Stadion.“

Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2024 von Crystal Palace zum FC Bayern. Seitdem überzeugte der Franzose in voller Länge. In 94 Pflichtspielen steuerte Olise bislang 36 Tore und 50 Vorlagen bei.

(Red.)

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