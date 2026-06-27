Russell-Bestzeit im Spielberg-Abschlusstraining

George Russell hat im Formel-1-Abschlusstraining vor dem Großen Preis von Österreich (Sonntag, ab 13:30 Uhr live auf Sky – mit Sky X das Rennen live streamen) die Bestzeit aufgestellt.

Der Brite war am Samstag in Spielberg knapp schneller als sein Mercedes-Teamkollege und WM-Leader Kimi Antonelli (+0,038 Sek.) sowie Barcelona-Sieger Lewis Hamilton (+0,115) im Ferrari. Auch das McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,248) und Lando Norris (+0,264) sowie Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,273) waren vor dem Qualifying (16.00 Uhr live auf Sky) in Schlagdistanz.

Die Abstände vor der Zeitenjagd auf dem Red Bull Ring bei Temperaturen von 32 Grad (Luft) und 53 Grad Celsius (Strecke) sind gering. In der Favoritenrolle befinden sich aber weiter die „Silberpfeile“, tags zuvor hatte Antonelli zwei Trainingsbestzeiten aufgestellt. In der WM-Gesamtwertung führt der 19-jährige Italiener vor dem achten von 22 Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr) 41 Punkte vor Hamilton und 50 Zähler vor Russell.

Ergebnisse des 3. Freien Trainings am Samstag für den Formel-1-Grand-Prix von Österreich in Spielberg am Sonntag:

1. George Russell (GBR) Mercedes 1:07,096 Min. – 2. Kimi Antonelli (ITA) Mercedes +0,038 – 3. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari +0,115 – 4. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,248 – 5. Lando Norris (GBR) McLaren +0,264 – 6. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing +0,273 – 7. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,356 – 8. Isack Hadjar (FRA) Red Bull Racing +0,816 – 9. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls +0,935 – 10. Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls +1,013

(APA)

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