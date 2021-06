Russische Tennisspielerin in Paris wegen Vorwurf der Spielmanipulation verhaftet

Die russische Tennisspielerin Jana Sisikowa ist bei den French Open in Paris unter Verdacht der Spielmanipulation festgenommen worden.

Der 26-Jährigen wird vorgeworfen, bei diesem Grand Slam im vergangenen September absichtlich verloren zu haben. Sie steht damit unter Verdacht, Korruption im Sport und organisierten bandenmäßigen Betrug begangenen zu haben. Sie kam nach ihrem diesjährigen Erstrunden-Doppel in Polizeigewahrsam. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Am Donnerstag unterlag Sisikowa an der Seite ihrer Landsfrau Jekaterina Alexandrowa in ihrem Erstrunden-Doppel gegen die Australierinnen Ajla Tomljanovic/Storm Sanders mit 1:6,1:6.

