Russland entsendet keine Ringer nach Paris

Athleten aus Russland, die durch das Internationale Olympischen Komitee (IOC) als neutrale Athletinnen und Athleten im Ringen für die Sommerspiele 2024 zugelassen sind, werden nicht nach Paris entsandt.

Das gab der nationale Verband am Samstag bekannt. Man akzeptiere das unsportliche Auswahlprinzip nicht, hieß es in der Stellungnahme. Zuvor hatte bereits der Judoverband gegen eine Entsendung entschieden, auch Plätze in einigen anderen Sportarten werden ungenützt bleiben.

Russland und Belarus nur unter neutraler Flagge erlaubt

Russen und Belarussen dürfen wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine nur unter neutraler Flagge in Paris starten. Ihre Nationalhymne wird nicht gespielt, nationale Symbole und Fahnen sind für sie ebenso untersagt. Mannschaften bleiben komplett ausgesperrt. Für die Prüfung der Zulassungsbedingungen hat das IOC eine dreiköpfige Kommission eingerichtet.

