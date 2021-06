Der Formel-1-Grand-Prix von Russland findet ab 2023 in St. Petersburg statt. Wie die Rennserie am Samstag mitteilte, ist das Autodrom Igora Drive rund 54 Kilometer außerhalb der Großstadt einsatzbereit.

Über 100 Hektar Fläche Renn- und Teststrecken stünden zur Verfügung. Geplant wurde die Anlage vom deutschen Architekten Hermann Tilke. Bis 2023 wird das Russland-Rennen noch zweimal in Sotschi am Schwarzen Meer ausgetragen, in diesem Jahr am 26. September.

(APA)/Bild: Imago