Rusty-Jake Rodriguez ist bei der Darts-WM in London bereits in der ersten Runde gescheitert. Der 22-jährige Wiener musste sich am Freitag dem Schotten Cameron Menzies mit 0:3 geschlagen geben.

Damit ist Österreich beim Titelkampf im „Ally Pally“ nicht mehr vertreten, die langjährige rot-weiß-rote Nummer eins Mensur Suljovic hatte ein WM-Ticket verpasst.

(APA) / Bild: Imago