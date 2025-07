Ryder Cup 2031 zum zweiten Mal in Spanien

Der Ryder Cup wird 2031 zum zweiten Mal in Spanien stattfinden.

Wie die Organisatoren des traditionsreichen Golf-Teamwettbewerbs zwischen Europa und den USA am Dienstag mitteilten, richtet das Camiral Golf & Wellness Resort bei Girona das Event aus. Zuletzt war der Ryder Cup 1997 in Spanien ausgetragen worden.

Damit stehen bereits die Gastgeber der kommenden fünf Ausgaben fest. Noch in diesem Jahr findet der 45. Ryder Cup auf dem Bethpage Black Course im US-amerikanischen Farmingdale bei New York statt (26. bis 28. September). 2027 geht es dann nach Adare Manor in Irland, bevor zwei Jahre später der Hazeltine National Golf Club in Chaska/Minnesota an der Reihe ist. Für 2033 ist bereits San Francisco als Ausrichter bestätigt.

2023 hatte sich Team Europa in Rom deutlich mit 16,5 zu 11,5 Punkten gegen Team USA durchgesetzt.

(SID) / Bild: Imago