Sabalenka im Halbfinale der US Open

Aryna Sabalenka aus Belarus hat wie im Vorjahr das Halbfinale der US Open in New York erreicht.

Sie gewann ihr Viertelfinalmatch am Mittwoch nach einer souveränen Vorstellung gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:1,7:6(4). In der Runde der besten vier am Donnerstag trifft die als Nummer sechs gesetzte Sabalenka bei dem Tennis-Grand-Slam-Turnier auf die Gewinnerin des Duells zwischen der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek aus Polen und der US-Amerikanerin Jessica Pegula.

Die andere Halbfinal-Paarung steht bereits fest: Die tunesische Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur bekommt es mit Caroline Garcia aus Frankreich zu tun.

(APA)

Bild: Imago