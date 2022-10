Sabalenka und Kasatkina sind bei WTA Finals dabei

via

via Sky Sport Austria

Aryna Sabalenka aus Belarus und die Russin Daria Kasatkina haben sich am Donnerstag zwei Plätze für die WTA Finals in Fort Worth gesichert. Damit ist für das mit 5 Millionen US-Dollar dotierte Saisonfinale der Damen-Tennis-Tour vom 31. Oktober bis 7. November in Texas nur noch ein Platz frei. Bereits ihren Startplatz sicher hatten die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek (POL), Ons Jabeur (TUN), Jessica Pegula, Coco Gauff (beide USA) und Caroline Garcia (FRA).

Nur noch ein Spot im Feld der besten acht Spielerinnen des Jahres ist frei und der wird am Freitag im direkten Duell zwischen Maria Sakkari und Veronika Kudermetova vergeben. Letztere hatte im Viertelfinale von Guadalajara in Mexiko die demnächst in Österreich spielende Lettin Jelena Ostapenko 6:4,6:4 ausgeschaltet. Die Russin trifft nun auf die Griechin, die ihrerseits Danielle Collins mit 5:7,6:3,6:3 bezwang.

(APA) / Bild: Imago