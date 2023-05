Sabitzer exklusiv: United-Wechsel war „absolut richtige Entscheidung“

Im exklusiven Sky-Interview hat sich ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer unter anderem zu seinem Leih-Wechsel zu Manchester United geäußert und den Schritt in die Premier League im Nachhinein als richtigen bezeichnet – auch wenn am Ende alles sehr schnell ging und wenig Zeit zum Überlegen blieb.



„Überzeugen musste mich Erik ten Hag nicht unbedingt. Es war sehr stressig in der Zeit. Es war viel los, dann kam der Anruf und ich hatte quasi nur ein paar Minuten zum Überlegen. Deswegen habe ich dann relativ schnell entschieden. Dann kam schnell der Kontakt mit dem Trainer. Der hat seine Sache klar gemacht, was er erwartet und wie er meine Rolle sieht. Ich konnte mich damit identifizieren und deshalb bin ich den Schritt gegangen. Jetzt sitze ich drei Monate später hier und kann sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung war. Ich habe jeden Tag hier genossen und bin sehr stolz, Teil von Manchester United zu sein“, sagte der Mittelfeldspieler.

Bayern oder United? Noch keine Gespräche über Zukunft

Bezüglich seiner sportlichen Zukunft ist bislang noch keine Entscheidung gefallen ist. Ein Gespräch mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel habe es bislang noch nicht gegeben.

„Also bis jetzt gab es natürlich keinen Kontakt, weil bei denen sehr viel los ist und bei uns auch. Jeder ist fokussiert auf seine Aufgabe. In welche Richtung es gehen wird, das wird man alles in Ruhe analysieren und bereden“, sagte Sabitzer.

Sabitzer: „Noch kein Kontakt“ mit Tuchel

„Habe wieder sehr viel Selbstvertrauen“

Bei den Red Devils benötigte der Mittelfeldspieler keine lange Anlaufzeit, um sich in die Mannschaft zu integrieren. „Ich habe in drei Monaten elf, zwölf Spiele von Beginn an gemacht. Das ist in der Zeit und in der Phase, als ich kam, auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Dass ich das Vertrauen bekommen hab. Ich habe es auch zurückgezahlt. Ich habe gute Spiele dabei gehabt, wir sind als Mannschaft sehr erfolgreich. Jeder versucht mir zu helfen und deshalb fühle ich mich sehr wohl auf dem Platz und habe wieder sehr viel Selbstvertrauen“, zog Sabitzer Bilanz.

Ehe es eine endgültige Entscheidung zu seiner Zukunft zu fällen gilt, will Sabitzer zunächst die Saisonziele mit Manchester United erreichen. „Wir wollen uns auf jeden Fall für die Champions League qualifizieren. Das ist das Hauptziel. Wir wollen das Höchstmögliche erreichen, auch der dritte Platz wäre gut. Aber die Top 4 ist der Hauptfokus“, erklärte Sabitzer.

Saisonziel Top 4 mit United

Am Donnerstag trifft Sabitzer mit ManUtd im Nachtragsspiel auf Brighton, danach steht West Ham United vor der Brust.

„Ein sehr schwer zu bespielender Gegner. Sie haben viel individuelle Qualität. Sie haben immer mal wieder Licht und Schatten drin, aber trotzdem eine gute Truppe. Auswärtsspiele sind sehr schwer. Deshalb erwarten wir ein hartes Spiel, wo es auf Augenhöhe zugeht. Wir haben erst mal ein sehr schweres Auswärtsspiel gegen Brighton vor der Brust. Deshalb ist keine Zeit zum Ausruhen. Fokussiert sein und alles raushauen“, sagte Sabitzer.

