Sabitzer im “UCL Fantasy Team der Saison”

Die UEFA hat einen Tag nach dem Champions-League-Finale das “UCL Fantasy Team der Saison” veröffentlicht.

Dominiert wird die Mannschaft der Saison dabei von den beiden Finalisten. Der FC Bayern München und Paris Saint Germain stellen jeweils vier Spieler.

Mit Marcel Sabitzer hat es auch ein ÖFB-Teamspieler in das Team der Saison geschafft. Sabitzer stieß mit RB Leipzig bis ins Halbfinale der UEFA Champions League vor. Im Halbfinale musste sich Leipzig dann Paris klar mit 0:3 geschlagen geben. Der 26-Jährige kam in der Königklasse in neun Spielen zum Einsatz und kann dabei eine starke Quote vorweisen. Der Leipziger Kapitän erzielte vier Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland wurde ebenfalls in die Mannschaft der Saison gewählt. Der Norwerger bestritt die Gruppenphase noch mit den Salzburgern, ehe er im Winter zu Borussia Dortmund wechselte. Der 20-Jährige erzielte in sechs Spielen der Gruppenphase unglaubliche acht Treffer für die Salzburger. Zudem traf Haaland im Achtelfinale gegen PSG doppelt.

VIDEO-Highlights: Paris Saint Germain vs. FC Bayern München 0:1

Bild: Getty