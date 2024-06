Sabitzer zurück in der ÖFB-Startelf! So würden die Sky-User gegen Frankreich aufstellen

Am Montagabend startet das ÖFB-Team in seinem ersten Gruppenspiel gegen den Topfavoriten Frankreich in die EM in Düsseldorf.

Die Sky-User konnten in der Sky Sport Austria App und auf skysportaustria.at für ihre Wunsch-Elf abstimmen, die Teamchef Ralf Rangnick auf das Feld schicken soll.

Im Tor hat Ralf Rangnick den Einsatz von Patrick Pentz bereits bestätigt, in der Abwehr setzen die Sky-User auf das Innenverteidiger-Duo Kevin Danso und Philipp Lienhart. Im linken Mittelfeld soll Marcel Sabitzer, der in den letzten beiden Testspielen nicht zur Verfügung stand, wieder in der Startelf stehen. In der Sturmspitze soll erneut Michael Gregoritsch für Gefahr sorgen.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User

Beitragsbild: GEPA