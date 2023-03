Sabres wahren mit Sieg über Devils Play-off-Chance

Die Buffalo Sabres bleiben in der NHL im Play-off-Rennen. Vor eigenem Publikum bezwangen die Sabres am Freitagabend die New Jersey Devils mit 5:4. Die Devils hätten sich mit einem Sieg als drittes Team der Liga für das Play-off qualifizieren können. Buffalo, das zuvor vier Spiele in Folge verloren hatte, hat nun sechs Punkte Rückstand auf den letzten Wildcard-Platz in der Eastern Conference.

Titelverteidiger Colorado Avalanche festigte in der Western Conference seinen Play-off-Platz mit einem 3:1-Erfolg gegen die Arizona Coyotes. Das Team aus Phoenix hat nach der Niederlage keine Chance mehr aufzusteigen.

Colorado Avalanche – Arizona Coyotes – Die Highlights im Video

(APA)/Bild: Imago