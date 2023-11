Sageder über Klopp: „Wird mir langsam unsympathisch“

Auf das 3:0 über Saint-Gilloise folgt der Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Liverpool: LASK-Trainer Thomas Sageder bejubelte den ersten Europa-League-Saisonsieg seines Teams, erhielt aber nicht die erhoffte Schützenhilfe des LFC. Nicht nur deshalb hoffen die Linzer auf eine Revanche im Europacup-Gastspiel an der Anfield Road (am Donnerstag, den 30. November, ab 21 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2!).

„Ist mir egal eigentlich, er wird mir langsam unsympathisch. Jetzt stellt er da eine Truppe auf und bei uns kritisiert er den Platzwart. Wir haben die Möglichkeit, dass wir dort zeigen, was wir davon halten“, richtet der LASK-Coach im Sky-Interview seinem Liverpools-Pendant aus. Durch die 2:3-Niederlage der „Reds“ erhielt Gruppengegner FC Toulouse unerwartete drei Punkte gegen den englischen Favoriten im Kampf ums Weiterkommen.

HIGHLIGHTS | LASK – Liverpool

Dem kleinen Zwist voraus geht zudem die Kritik des Liverpool-Coaches an der Qualität des Linzer Rasens, gleichzeitig lobte Klopp aber damals die engagierte Leistung der Gastgeber beim 1:3 zum EL-Auftakt.

Dennoch will Sageder noch nicht zu weit in Richtung des nächsten EL-Matches richten: „Ich vermute nicht, dass sie Angst haben und das wäre auch nicht mein Zugang wieder in den Kopf der anderen Mannschaft reinzugehen. Mir ist wichtig, dass wir bei uns bleiben uns von Spiel zu Spiel denken.“

Klopp nach Linz-Gastspiel: „LASK hat es ganz toll gemacht“

(Red.)