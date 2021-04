Sahanek wechselt vom FAC nach Thailand

via

Sky Sport Austria

Marco Sahanek steht vor einem Auslandsabenteuer in Thailand. Der 31-Jährige wechselt vom Floridsdorfer AC zum Nakhonratchasima FC.

Sein neuer Verein wurde in der im März abgeschlossenen Saison 2020/21 Neunter. Die nächste Saison soll Ende Juli starten. Sahanek richtete auf der Facebook-Seite seines neuen Arbeitgeber bereits Grüße an die Fans aus und sprach dabei auch ein paar Worte auf Thai.



Sahanek absolvierte in seiner von zahlreichen Stationen geprägten Karriere 217 Zweitliga-Spiele in Österreich sowie 22 Bundesliga-Einsätze (jeweils elf für Kapfenberg und die Admira). Im Ausland stand der ehemalige ÖFB-U19-Teamspieler bereits in Malta beim Hibernians FC unter Vertrag.

