Saison-Aus für England-Star

Everton-Profi Jack Grealish wird in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Es herrscht traurige Gewissheit in Everton. Nachdem sich Jack Grealish Mitte Januar eine Stressfraktur im Fuß zugezogen hatte, wurde die Leihgabe von Manchester City nun operiert und fällt damit für den Rest der laufenden Saison aus. Der 30-Jährige bestätigte seinen Ausfall für die restliche Spielzeit via Instagram.

„Sicher, dass ich stärker zurückkommen werde“

„Ich wollte nicht, dass die Saison so endet, aber so ist Fußball nun mal, ich bin total enttäuscht. Die Operation ist vorbei und jetzt konzentriere ich mich voll und ganz darauf, wieder fit zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich fitter, stärker und besser als zuvor zurückkommen werde“, meinte Grealish.

Der offensive Mittelfeldspieler wurde von den Skyblues im zurückliegenden Sommertransferfenster für ein Jahr an die Toffees ausgeliehen, wo er 22 Mal zum Einsatz kam und zwei Treffer sowie sechs Vorlagen beisteuerte. Der Vertrag des 39-fachen englischen Nationalspieler bei den Cityzens läuft noch bis 2027.

