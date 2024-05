Der neue Trainer Vincent Kompany hat sich beim FC Bayern voller Tatendrang vorgestellt und wurde von den Bossen mit jeder Menge Vorschusslorbeeren empfangen. „Für mich kann die Saison auch heute anfangen, kein Problem“, sagte der 38-Jährige bei seiner Präsentation am Donnerstag in der Allianz Arena auf Deutsch.

„Aber“, betonte Kompany, „ich kann keine ganze Pressekonferenz in Deutsch machen, keine Chance im Moment.“ Daher wechselte er auch immer wieder ins Englische. Sein Vorname, betonte er, werde allerdings französisch ausgesprochen. In seiner Zeit als Profi beim Hamburger SV habe dies aber „nie geklappt, das ist schwer auszusprechen für die Deutschen“. Er lasse sich daher gerne „Vinnie“ nennen.

Seine Spielidee ergebe sich aus seinem Charakter und seiner Herkunft aus Brüssel, sagte Kompany. „Ich möchte, dass die Spieler mutig sind, aber auch meine Natur übertragen und sagen: Wir sind aggressiv. Das sind die beiden Dinge, die meinen Charakter geprägt haben.“ Er sei nicht nur der Mann der sportlichen Führung, ergänzte er, sondern auch der Ex-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Das habe ihm Hoeneß in einem Gespräch versichert.

“Mutig & aggressiv“: Kompany über seine spielerischen Ansätze

Eberl: „Einer der interessantesten Trainer Europas“

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sagte: „Ich bin froh, dass er hier sitzt. Die ersten Eindrücke sind rundum positiv. Er ist der Eine für alle.“

Sportvorstand Max Eberl meinte: „Ich bin extrem froh, dass es mit Vincent geklappt hat. Er ist einer der interessantesten Trainer Europas, ein junger, aber extrem ambitionierter Trainer. Wir haben sofort gemerkt, dass wir auf der gleichen Wellenlänge liegen. Wir denken gleich über das Spiel und die nächsten Schritte, die wir gehen müssen.“

Kompany war zuletzt beim FC Burnley in der englischen Premier League tätig. Der Nachfolger von Thomas Tuchel hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Er kam zunächst mit seiner Familie nach München und schaute sich vor seiner Vorstellung in der Arena schon mal die Kabinen und das Stadion genauer an.

Kompany: “Auch andere Vereine haben angerufen“

Eberl: Kompany keine Verlegenheitslösung

Bayerns Sportvorstand Max Eberl von Bayern München hat bei der Vorstellung von Vincent Kompany mit Vehemenz den Eindruck zu zerstreuen versucht, der neue Trainer sei nur eine Verlegenheitslösung. „Ob man Erster, Zweiter, Dritter ist, ob es eine Rangfolge ist – da wurde sehr viel reininterpretiert, was nicht gestimmt hat“, sagte Eberl. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ergänzte: „Manche haben sich gemeldet und abgesagt, mit denen wir nie gesprochen haben.“

Der interne Prozess der langwierigen Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel sei „sauber“ abgelaufen, meinte Eberl, der bekannte, auch die Vereins-Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge um Rat gefragt zu haben. Natürlich habe sich der FC Bayern das „ein oder andere blaue Auge geholt, aber wie ich gesagt habe: Das Beste kommt zum Schluss“ – eben Kompany.

Kompany „von Anfang an“ auf FCB-Liste

Der Belgier habe „von Anfang an auf der ominösen Liste“ der Münchner gestanden, betonte Eberl. Er selbst und Sportdirektor Christoph Freund hätten sich mit dem 38-Jährigen schon zu dessen Anfangszeit als Coach beim RSC Anderlecht beschäftigt. „Die zwei Jahre waren außergewöhnlich, er hat mit dem damals jüngsten Team in Europa für Furore gesorgt und unglaublich attraktiven Fußball gespielt. Das lässt einen erst mal aufhorchen.“

Einzig die mangelnde Erfahrung habe die Bayern ein wenig zweifeln lassen. Aber, ergänzte Eberl: „Wir hätten das Gespräch (mit Kompany) direkt machen müssen, dann wäre die ganze Suche beendet gewesen. Er war einfach der Fit.“

Die wichtigsten Aussagen von Kompany im Überblick

Eberl & Freund arbeiten bereits an Kaderplanung

Bayern München ist bei seiner Kaderplanung unter dem neuen Trainer Vincent Kompany offenbar schon einige größere Schritte vorangekommen. „Wir haben schon intensiv über Spieler und den Kader gesprochen“, sagte Sportvorstand Max Eberl bei der Vorstellung von Kompany am Donnerstag in der Allianz Arena.

Mit Sportdirektor Christoph Freund habe er „natürlich bereits an der Kaderplanung gearbeitet“, ergänzte Eberl und meinte: „Wir sind da wohl schon ein Stück weiter, als man denkt.“ Es gebe zwar „keine Streichlisten“ beim deutschen Fußball-Rekordmeister, jedoch „Spieler, die es künftig schwerer haben könnten, das ist aber normal im Leistungssport“, sagte Eberl.

Keine Vorschusslorbeeren! Kompany: “Will mit meiner Arbeit überzeugen“

Kompany selbst meinte, es sei „zu früh, um über einzelne Spieler zu reden“, die vom Umbruch betroffen sein könnten. Er betonte: „Was der Kader braucht, werden wir intern besprechen.“

Zugleich freue er sich auf die Spieler, meinte er und ergänzte: „Es ist wichtig, wie hungrig die Spieler sind. Ich will richtige Gewinner sehen. Ich will sehen, welcher Spieler hungrig ist, damit wir wieder Erfolg haben.“

Offenbar über zehn Millionen Euro Ablöse für Kompany

Auch für ÖFB-Mittelfeldmotor Konrad Laimer beginnt damit eine neue Zeitrechnung. Laimer hatte unter Ex-Coach Thomas Tuchel in der abgelaufenen Saison mehrere Rollen eingenommen. Der 27-Jährige spielte abwechselnd als Rechtsverteidiger oder wie im Nationalteam im zentralen Mittelfeld. Im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid stand Laimer zuletzt in beiden Spielen in der Startformation der Münchner. Der Salzburger hat bei den Bayern noch einen laufenden Vertrag bis 2027.

Kompany über das Auf und Ab mit Absteiger Burnley

Nach der ersten Saison ohne Titel seit 2012 war zuletzt über einen großen Umbruch spekuliert worden. Kompany, der bisher beim Premier-League-Absteiger Burnley in England gearbeitet hatte und einen Vertrag bis 2027 unterschrieb, war als Nachfolger von Tuchel nach vielen Wochen der Suche gefunden worden. Erst hatten unter anderem die Wunschkandidaten Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick abgesagt. Dann misslang auch noch der Versuch, die schon im Februar vereinbarte Vertragsauflösung mit Tuchel wieder rückgängig zu machen.

Dem Vernehmen nach zahlte der FC Bayern eine Ablöse von zehn bis zwölf Millionen Euro für den früheren Abwehrspieler.

„Der eine für alles“ – Hainer über Neu-Trainer Kompany

