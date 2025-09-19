Saisonaus! ÖSV-Star erleidet schwere Knieverletzung

Die Vorarlberger Skispringerin Eva Pinkelnig hat am Donnerstag bei ihrem Sturz beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo schwere Knieverletzungen erlitten, die Saison der 37-Jährigen ist beendet. Bei einer Untersuchung in der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck wurde bei der Gesamtweltcupsiegerin 2022/23 ein Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innen- und Außenmeniskus im linken Knie und ein Knorpelschaden diagnostiziert. Die Operation erfolgt am (heutigen) Freitag.

Im Schatten des Sturzes und der schweren Verletzungen Pinkelnigs hat Jan Hörl auf der kommenden Olympia-Normalschanze im Val di Fiemme den Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Männer gewonnen. Der Salzburger gewann 2,1 Punkte vor dem Kärntner Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig. Hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi wurde Maximilian Ortner Vierter. Stefan Kraft belegte Rang zehn. Der Vorarlberger Niklas Bachinger wurde Achter und behielt damit die Grand-Prix-Gesamtführung.

(APA)/Beitragsbild: Imago