Saisonende? Lustenau-Goalgetter Tabakovic fällt „bis auf Weiteres“ aus

Austria Lustenau muss im Aufstiegskampf der 2. Liga vorerst auf Torjäger Haris Tabakovic verzichten. Ob der Stürmer in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen wird, ist noch offen.

Wie der Tabellenführer am Donnerstag mitteilt, laboriert der 27-Jährige an einer Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel. Zuletzt fehlte Tabakovic auch schon gegen Vorwärts Steyr.

„Haris Tabakovic steht dem SC Austria Lustenau aufgrund einer Muskelverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung .Ob der Schweizer in dieser Saison noch einmal in Grün-Weiß zu sehen sein wird, werden die kommenden Wochen zeigen“, so Austria Lustenau in einer Aussendung.

Tabakovic erzielte für Lustenau in 20 Saisonspielen 24 Tore und ist somit maßgeblich am Höhenflug der Lustenauer beteiligt. Aktuell liegen die Westösterreicher einen Punkt vor dem Floridsdorfer AC. Im Sommer wechselt Tabakovic ablösefrei zum FK Austria Wien.

Bild: GEPA