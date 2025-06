Saisoneröffnung: SV Ried testet gegen deutschen Drittligisten

Bundesliga-Aufsteiger SV Ried hat den Gegner für die offizielle Saisoneröffnung verkündet. Wie die Oberösterreicher mitteilten, gastiert der deutsche Drittligist Energie Cottbus am 18. Juli in der Innviertel Arena.

Alle Dauerkartenbesitzer und Kinder unter 15 Jahren erhalten freien Eintritt, eine Tageskarte kostet 10 Euro. Nach dem Spiel stehen alle Spieler und Trainer der SV Ried den Fans für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Zudem findet im Stadiondorf ein Fanartikel-Flohmarkt statt.

Das Duell gegen Energie Cottbus ist eines von insgesamt sieben Testspielen der Rieder in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Das erste Pflichtspiel steht am letzten Juli-Wochenende auf dem Programm, wenn Ried in der 1. ÖFB-Cuprunde bei Parndorf gastiert.

Bild: GEPA