Saka verlängert langfristig bei Arsenal

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal hat die lange erwartete Vertragsverlängerung mit Starspieler Bukayo Saka bekannt gegeben. Der Klub aus London machte keine Angabe über die exakte Laufzeit, sprach in der Vereinsmitteilung vom Donnerstag lediglich von einem „langfristigen“ Vertrag.

„Ich fühle mich großartig. Ich denke, es ist ein fantastischer Moment für meine Familie und für mich. Ich bin überglücklich, meine Reise bei diesem Verein fortsetzen zu können“, sagte Saka, der seit seinem achten Lebensjahr für Arsenal aufläuft. Laut übereinstimmender Medienberichte hat der 24-Jährige seinen ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag vorzeitig bis 2031 verlängert und ist damit fortan der bestbezahlte Spieler der Gunners.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Der englische Nationalspieler gehört zum Stammpersonal von Teammanager Mikel Arteta. In bislang fast 300 Spielen erzielte er 78 Tore für Arsenal.

(SID)/Beitragsbild: Imago