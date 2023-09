Die Griechin Maria Sakkari hat das Finale beim WTA-1000-Turnier in Guadalajara (Mexiko) gewonnen und ihren zweiten Titel auf der Tour gefeiert. Die 28-Jährige besiegte die US-Amerikanerin Caroline Dolehide 7:5,6:3.

Seit dem Turniersieg in Rabat 2019 hatte Sakkari sechs Finalspiele verloren, am Samstag behielt sie die Nerven. Sie wird im neuen WTA-Ranking am Montag von Platz neun auf sechs vorrücken.

(APA)/Bild: Imago