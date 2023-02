Salah-Berater reagiert auf Wechselgerüchte

Der FC Liverpool kommt in der Saison weiterhin nicht in Tritt und droht, die Teilnahme am europäischen Geschäft zu verpassen. Spanischen Medienberichten zufolge könnte ein Verpassen der Champions League zum Abschied von Mohamed Salah führen.

Via Twitter hat der Berater des Ägypters nun auf die Gerüchte reagiert und diese klar dementiert. Ramy Abbas antwortete dabei auf einen Beitrag, der mittlerweile bereits gelöscht wurde.

Nonsense. This was never discussed or thought about. Not qualifying to the Champions League hasn’t even crossed our minds. https://t.co/vamG8rOPvh

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 27, 2023