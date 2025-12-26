Salah schießt Ägypten vorzeitig ins Achtelfinale

Superstar Mohamed Salah hat die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig ins Achtelfinale des Afrika-Cups geschossen. Der Angreifer des FC Liverpool, dessen Zukunft an der Anfield Road unsicher erscheint, verwandelte am zweiten Spieltag in Gruppe B gegen Südafrika einen Foulelfmeter (45.+2) zum 1:0 (1:0)-Sieg und brachte sein Team als erstes in die Runde der besten 16.

Salah war bereits zum Auftakt beim mühsamen 2:1 gegen Außenseiter Simbabwe ebenfalls im marokkanischen Agadir der Matchwinner gewesen mit seinem Tor in der Nachspielzeit. Durch die beiden knappen Siege ist der siebenmalige Afrikameister mit sechs Punkten Gruppenerster vor dem abschließenden Duell mit der noch sieglosen Auswahl Angolas am Montag.

Salah und Ägypten eine Halbzeit lang in Unterzahl

Ägypten musste allerdings erheblich um den Sieg zittern. Nach Gelb-Rot gegen Mohamed Hany (45.+2) standen die Nordafrikaner um Keeper Mohamed El Shenawy eine Halbzeit lang unter Dauerdruck, wegen der Unterzahl musste City-Torjäger Omar Marmoush zu Beginn der zweiten Hälfte für einen defensiveren Spieler weichen. In der Nachspielzeit hatte Ägypten zudem Glück, als der Schiedsrichter nach langer Ansicht der Videobilder von einem Handelfmeter für Südafrika absah.

Im ersten Spiel am Freitag hatten sich Simbabwe mit dem Auer Drittligaspieler Jonah Fabisch und Angola 1:1 (1:1) getrennt. Die Angolaner gingen durch Gelson Dala in der 24. Minute in Führung. Der frühere Hoffenheimer und Augsburger Bundesliga-Profi Knowledge Musona (45.+6) sorgte für den Ausgleich. Damit sind hinter Ägypten noch alle drei Teams in Gruppe B im Rennen um den Einzug in die K.o.-Runde.

(SID) / Bild: Imago