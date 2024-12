Salzburg beendet Siegesserie von Linz

Red Bull Salzburg hat das Spitzenspiel der ICE-Eishockeyliga gewonnen und Rang drei in der Tabelle übernommen. Der Meister feierte gegen die Black Wings Linz einen 5:2-Heimsieg und beendete damit die Erfolgsserie der Linzer, die mit acht Siegen in Folge angereist waren. KAC gewann gegen Asiago 3:1, die Vienna Capitals unterlagen zu Hause Olimpija Ljubljana mit 1:3.

Den Fans in Salzburg wurde ein intensiver und ausgeglichener Schlager zweier Teams in Hochform geboten. Linz-Stürmer Nico Feldner vergab die erste ganz große Chance, kurz danach gingen die Heimischen in Führung. Lukas Schreier fälschte einen Schuss von Luca Auer ab (13.). Nach dem Ausgleich von Brian Lebler im Powerplay (24.) zogen die Roten Bullen durch Mario Huber (28.), der alleine aufs Tor lief und eiskalt ins Kreuzeck abschloss, und Lucas Thaler (31./PP) auf zwei Tore davon. Lebler, der beste Torschütze der Liga, schlug in Überzahl aber ein zweites Mal zu und verkürzte mit seinem 14. Saisontreffer (32.).

Scott Kosmachuk (49.) und Thomas Raffl (51.) fixierten schließlich den verdienten Heimsieg. Der Meister hat damit seit der Länderspielpause Anfang November in jedem der sieben Matches gepunktet und dabei 19 von möglichen 21 Zählern geholt.

Der KAC sicherte sich gegen Asiago im Finish die drei Punkte. Raphael Herburger (55.) und Senna Peeters (58.) trafen jeweils nach Vorarbeit von Nick Pastujov. Zwei Tage nach der 10:0-Gala gegen Innsbruck vergaben die Vienna Caps die Chance, punktemäßig zu Rang sieben aufzuschließen.

(APA) / Artikelbild: GEPA