Salzburg bindet Sohn von Skisprung-Trainerlegende langfristig

Der FC Red Bull Salzburg hat sich die Dienste von Youngster Jannik Schuster langfristig gesichert. Der Sohn von Skisprung-Trainerlegende Werner Schuster spielte bereits beim FC Liefering und unterschreibt bis Sommer 2028.

Der 2006 geborene Tiroler spielt seit 2020 im Nachwuchs der „Bullen“ und feierte bereits drei Meistertitel in den Akademien der Salzburger. Schuster hält bei sechs Einsätzen in der UEFA Youth League-Mannschaft von Red Bull Salzburg, sowie zwölf weiteren für den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga. Dabei gelangen dem Defensivspieler ein Tor und zwei Assists. In der ADMIRAL Bundesliga wird der Verteidiger jedoch vorerst nicht auflaufen. Schuster wird auch in der kommenden Saison als Kooperationsspieler für Liefering im Einsatz sein, wie der Klub in einer Aussendung verkündet.

Vater Werner gilt im Skispringen als Trainerlegende. Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi (Russland) gewann er als Coach der deutschen Mannschaft Gold im Teambewerb.

(Red./Red Bull Salzburg) / Bild: GEPA