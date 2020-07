Salzburg bindet Toptalent Sucic langfristig

via

Mit Luka Sucic unterschreibt ein weiteres großes Talent beim FC Red Bull Salzburg langfristig. Der erst 17 Jahre alte kroatische U19-Teamspieler hat bei den Roten Bullen einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Luka Sucic kam in dieser Saison auf acht Einsätze in der UEFA Youth League-Truppe und vierzehn Spiele (vier Tore, fünf Vorlagen) für den FC Liefering, wo er auch in der kommenden Saison als Kooperationsspieler dabei sein wird.

Der junge Mittelfeldmann ist zudem mit der Red Bull Fußball Akademie dreifacher Jugendliga-Titelträger (U16: 2016/17 bzw. 2017/18; U18: 2018/19).

Sportdirektor Christoph Freund erklärt dazu: “Luka spielt schon seit 2016 in der Red Bull Akademie und fühlt sich mit dieser Art und Weise, Fußball zu spielen sehr wohl. Ich freue mich, dass wir auch mit ihm einen langfristigen Vertrag abschließen konnten, denn wir setzen große Stücke auf ihn.”

Luka Sucic meint: “Es ist schön, dass mir der Verein mit diesem neuen Vertrag großes Vertrauen ausspricht. Ich möchte mich zeigen und so schnell wie möglich auch im Team des FC Red Bull Salzburg zu Spielzeit kommen.”

