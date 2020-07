Salzburg bindet Youngster Dedic langfristig

Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Amar Dedic verlängert. Der 17-Jährige unterschreibt beim Meister einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

Dedic kam als Rechtsverteidiger in dieser Saison sowohl in der Salzburger UEFA Youth League-Mannschaft (sieben Spiele) als auch für den FC Liefering (24 Spiele, zwei Tore, zwei Assists) zum Einsatz. In den Jahren davor gewann der 1,80 Meter große bosnische Nachwuchs-Teamspieler mit der Red Bull Fußball Akademie bereits drei Meistertitel in der Jugendliga (U16: 2016/17 bzw. 2017/18; U18: 2018/19). Er wird als Kooperationsspieler beim FC Liefering eingesetzt.

Sportdirektor Christoph Freund: “Ich freue mich, dass wir mit Amar verlängern konnten. Er ist bereits seit dem Jahr 2015 in der Red Bull Akademie mit dabei und hat sich mit unserer Philosophie sehr gut entwickelt. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm in den nächsten Jahren noch viel Freude haben werden.”

Amar Dedic: “Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit. Es ist nicht selbstverständlich, so früh eine Chance zu bekommen. Ich möchte mich möglichst bald im Kader des FC Red Bull Salzburg etablieren und alles dafür geben.”

Quelle: redbullsalzburg.at

Bild: redbullsalzburg.at