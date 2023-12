Salzburg droht prominenter Ausfall für Benfica-Spiel

Fußball-Meister Red Bull Salzburg bangt vor dem entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel um den Umstieg in die Europa League am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) gegen Benfica Lissabon um den Einsatz von Kapitän Andreas Ulmer.

Der Routinier meldete sich am Montag krank, sein Sessel neben Trainer Gerhard Struber blieb bei der Abschluss-Pressekonferenz leer. „Andi fühlt sich krank, hat Gliederschmerzen. Er wird womöglich morgen fehlen“, erklärte Struber.

Der Ausfall des 38-Jährigen sei nicht definitiv. „Aber es schaut nicht gut aus“, meinte Struber. Ulmer ist für die Salzburger in der Champions League deshalb so wichtig, weil der in der Liga zuletzt als Linksverteidiger eingesetzte Daouda Guindo zu Saisonbeginn nicht für den Bewerb gemeldet wurde. Stammkraft Aleksa Terzic fehlt seit Oktober wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich.

Sollte Ulmer tatsächlich nicht spielen können, müsste wohl Ersatzkapitän Amar Dedic auf der linken Abwehrseite aushelfen. Als Rechtsverteidiger stünde an seiner Stelle der 19-jährige Deutsche Leandro Morgalla bereit. „Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Erfahrungswerte damit, kurzfristig etwas zu ändern“, sagte Struber über notwendige Anpassungen an seinem Matchplan. In den vergangenen Wochen waren die Salzburger von zahlreichen Verletzungen betroffen.

(APA)

Artikelbild: GEPA