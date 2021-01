Salzburg feiert Shutout-Sieg gegen Dornbirn

Der EC Red Bull Salzburg hat das Nachtragsspiel der 9. Runde der ICE Hockey League gegen die Dornbirn Bulldogs für sich entschieden. Die Salzburger, die sich in den Tagen zuvor zweimal nach Verlängerung geschlagen geben hatten müssen, feierten am Mittwoch einen 2:0-(1:0,0:0,1:0)-Sieg gegen den Tabellennachbarn. Der Liga-Fünfte brachte damit fünf Punkte Abstand zwischen sich und die Vorarlberger.

Mario Huber (8.) brachte sein Team im Anfangsdrittel in Unterzahl in Führung, danach wogte das Spiel hin und her. Im Schlussabschnitt besorgte Thomas Raffl (49.) den Endstand. Insgesamt war es der erste Sieg für Salzburg nach vier Niederlagen.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, müssen die Bulldogs Devin Brosseau und Yanni Kaldis wieder an den NHL-Club Edmonton Oilers zurückgeben. Das Duo bestritt am Abend das letzte Spiel in der ICE Hockey League, mit Ex-Znojmo-Topscorer Anthony Luciani und Verteidiger Saku Salmela steht Ersatz bereits ante portas. Der Kanadier und der Finne gehörten gegen Salzburg noch nicht zum Kader.

(APA)

Artikelbild: GEPA