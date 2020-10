Salzburg gegen Lok Moskau live und exklusiv auf Sky und im LIVESTREAM

Der FC Salzburg startet am Mittwochabend in die zweite Champions League-Saison in Folge. Die “Bullen” konnten bisher alle Pflichtspiele der neuen Saison für sich entscheiden. Gelingt am Mittwochabend gegen Lok Moskau der achte Sieg im 8. Spiel?

Am Dienstagabend gibt es das Duell Lazio Rom gegen Borussia Dortmund ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Zudem gibt es sowohl am Dienstag und Mittwoch ab 18:30 Uhr die Original Sky Konferenz mit allen 16 Spielen des ersten Gruppen-Spieltags live auf Sky.

Champions League LIVE: FC Salzburg vs. Lok Moskau – wann und wo?

Wann ist Anpfiff? Anstoß ist am Mittwochabend um 18:55 Uhr.

Wo wird gespielt? Das Duell steigt im Stadion Wals-Siezenheim. Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden “nur” 3.000 Zuschauer im Stadion live dabei sein.

Wer überträgt? Sky überträgt ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Nur mit Sky bist Du hautnah dabei. Wir übertragen am Mittwoch ab 18:00 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 1.

Alle sky-Livespiele in der Übersicht

Der Auftakt der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky:

Dienstag, 20. Oktober

18:30 Uhr

Zenit St. Petersburg – Club Brügge

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Dynamo Kiew – Juventus Turin

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr

Lazio – Borussia Dortmund

live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:55 Uhr

Stade Rennes – FC Krasnodar

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Chelsea – FC Sevilla

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Barcelona – Ferencvaros Budapest

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Paris Saint-Germain – Manchester United

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

RB Leipzig – Basaksehir Istanbul

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 21. Oktober

18:00 Uhr

FC Salzburg – Lok Moskau

live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

18:30 Uhr

Real Madrid – Schachtar Donezk

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:55 Uhr

FC Bayern München – Atletico Madrid

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Inter Mailand – Borussia Mönchengladbach

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Olympiakos Piräus – Olympique Marseille

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – FC Porto

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Ajax Amsterdam – FC Liverpool

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Midtjylland – Atalanta Bergamo

live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Sky zeigt auf Sky Sport Austria 2 an jedem Abend sowohl um 18.55 Uhr als auch um 21.00 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live. Dazu ein Topspiel des jeweiligen UEFA Champions League Abends exklusiv und in voller Länge.